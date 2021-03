Collectief voert actie aan AZ Delta op Vrouwendag

Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Acht op de tien werknemers in de zorg zijn vrouwen.

Ze krijgen meer waardering voor hun inzet in de coronapandemie, maar dat vertaalt zich nog te weinig in betere arbeidsvoorwaarden. Vanmorgen voerden vakbonden en het Collectief Internationale Vrouwendag actie aan de personeelsingang van AZ Delta, Campus Rumbeke. Ze willen pensioen op 60 jaar, een 30-urenweek en een minimumloon van 15 euro.

Natalie Eggermont van het Collectief 8 maart. "Het gaat toch over vroege en late diensten. Heel veel nachtwerk. En dat is toch vooral de vrouwen. We merken dat heel veel vrouwen in de nacht gaan werken om dan overdag te kunnen thuis zijn voor de kinderen. Er zijn genoeg wetenschappelijke studies die aantonen dat het een impact heeft op uw gezondheid".