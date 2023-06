Cold Case Pieterjan Bentein: veel tips, twee namen

De dertiger kwam in verdachte omstandigheden om het leven en werd naast zijn fiets aangetroffen op de Konterdamkaai in mei 2016 in Oostende. Parket en politie lanceerden recent een oproep naar getuigen en eventuele tips om de zaak alsnog op te lossen en soelaas te bieden aan de familie.

“Naar aanleiding van de uitzending, kwamen verschillende tips binnen,” vertelt politiewoordvoerder Eline Goeminne. “Daar zijn we heel tevreden over want dat betekent dat we het onderzoek kunnen verder zetten. Op dit ogenblik zijn er twee namen binnen gekomen. De politie is bezig de namen te linken aan de feiten.”

Tips zijn nog altijd welkom via het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.

