COLD CASE: Federale Politie zoekt getuigen in onderzoek naar verdacht overlijden

Op maandagavond 16 mei 2016 omstreeks 22.45 uur vertrok de 30-jarige chef-kok Pieterjan Bentein met zijn fiets aan het restaurant “Petrus” in Oostende. Hij bezocht achtereenvolgens de café's "Copador" en "Pura Vida" om nog een of meerdere pinten te drinken. In het laatstgenoemde café is Pieterjan nog gezien met zijn gsm. Iets na 02.00 uur ging hij nog een pita halen. Iets later, omstreeks 02.30 uur (17/05) zag een toevallig voorbijrijdende politiepatrouille Pieterjan bewusteloos liggen op de Konterdamkaai. Er was niemand in de buurt.

Wat er precies is gebeurd, weet tot op vandaag de dag, niemand. Ofwel is Pieterjan ongelukkig ten val gekomen, ofwel is hij door iemand van zijn fiets getrokken. Hij lag naast zijn fiets, de zakjes met zijn pita’s en blikjes nog aan het stuur. Pieterjan werd zwaargewond aan het hoofd het ziekenhuis binnengebracht, maar overleed aan zijn verwondingen.

Na 7 jaar nog steeds weinig antwoorden

Uit het onderzoek blijkt dat tussen de nachtwinkel en de pitazaak Pieterjan een koppel tegenkwam. Het ging om een man met Hollands accent en een vrouw, een Filipijns type. Volgens de uitbater van de nachtwinkel had Pieterjan een discussie met hen en het zou het zelfs tot wat trekken en duwen zijn gekomen, maar dit was volgens de uitbater enkel wat grappen en grollen. Toch wil de politie deze personen graag identificeren en spreken. Indien deze discussie niets te betekenen had, dan kan deze piste afgesloten worden.

Gsm gestolen en verkocht

Het overlijden van Pieterjan Bentein wordt door de politie als verdacht beschouwd aangezien zijn gsm toestel - een zilverkleurige Apple Iphone 6- werd gestolen. In het hoesje zaten ook zijn identiteitskaart en bankkaarten. De gsm is twee dagen later, op 19 mei 2016, opgedoken in een telefoonwinkel in Duinkerke (Frankrijk), en daarna in Engeland. Daar loopt het spoor dood. De politie is op zoek naar de persoon die de Gsm van Pieterjan in Duinkerke gaan verkopen is en/of deze in Duinkerke gekocht zou hebben.

Zoektocht naar getuigen

Opvallend is ook dat een taxichauffeur gezien heeft dat er die nacht iemand op de grond lang op de Konterdamkaai met een fiets naast hem. De taxichauffeur is niet gestopt omdat er op dat ogenblik verschillende mensen rond die persoon stonden. De politie gaat er vanuit dat dit om Pieterjan ging. Het waren vier jonge mannen, één van hen droeg een ruitjeshemd, en twee jonge vrouwen. Het waren vermoedelijk allemaal twintigers en wellicht waren ze te voet. Even later waren deze mensen verdwenen. Mogelijk waren ze alleen getuige en dachten dat het wel goed zou komen met Pieterjan, maar het kan ook zijn dat één van hen Pieterjan van zijn fiets heeft getrokken.

De zaak dreigt geseponeerd te worden door het gebrek aan bewijzen. Daarom roept de politie op om melding te doen indien je iets te maken hebt met de zaak of er meer info over hebt.