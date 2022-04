Coens zet partij voorop: “Mijn persoon is niet belangrijk”

CD&V gaat in 2024 "met de sterkst mogelijke bezetting" naar de kiezer. Dat heeft voorzitter Joachim Coens zaterdag verzekerd in de marge van een partijcongres in Antwerpen.

Normaal zouden eind dit jaar voorzittersverkiezingen plaatsvinden bij CD&V, maar Coens had eerder laten verstaan dat hij een interne strijd wil vermijden en een consensuskandidaat verkiest. Deze week kreeg hij van de partijraad alvast een mandaat om een verkiezingsreglement en een timing voor te bereiden, dat besproken zal worden op een volgende partijraad. In Antwerpen wou Coens niet uitweiden over de toekomstige leiding van de partij. "We moeten naar de verkiezingen van 2024 gaan met de sterkst mogelijke bezetting en bekijken wie wat kan doen. Het is uiteraard aan de leden om te kiezen wie hun voorzitter is", stelde de voorzitter. Of hijzelf de consensusfiguur kan zijn? "Mijn persoon is niet belangrijk", luidde het antwoord. "Al onze toppers zijn beschikbaar voor de partij en dat is heel belangrijk".