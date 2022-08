Code rood voor brandgevaar ook in West-Vlaanderen

Er werden in de afgelopen weken ook met regelmaat enkele kleinschalige brandjes gemeld. Het Agentschap voor Natuur en Bos begrijpt dat bossen omwille van schaduw de nodige verkoeling kunnen bieden, maar vraagt iedereen om het gezond verstand te gebruiken.

Vanaf donderdagochtend 9u

Het is momenteel extreem droog in Vlaanderen. Het KMI voorspelt de komende dagen ook aanhoudend warme temperaturen richting de 35 graden Celsius. Na overleg met de betrokken actoren, waaronder noodplanningsdiensten en brandweer, werd beslist om de risicocode voor heel Vlaanderen op te trekken naar code rood, vanaf donderdagochtend 9u. Dat wil zeggen dat er ook bij de hulpdiensten een sterk verhoogde waakzaamheid is en de brandtorens zoveel mogelijk bemand worden.

Bezoek aan bos is niet verboden

Een bezoek aan het bos is niet verboden bij code rood. Het Agentschap wijst er wel op dat een bezoek brengen aan een bos dat je niet kent of waar je je moeilijk kan oriënteren op dit moment niet het beste idee is. Neem bij een bosbezoek steeds voldoende water mee voor jou en je dier. De mogelijkheid bestaat dat lokaal (delen van) bossen of natuurgebieden afgesloten worden. Natuur en Bos benadrukt het belang om deze lokale signalisatie steeds te respecteren.

Niet roken, een vuur maken

Het Agentschap vraagt met aandrang om niet te roken of geen vuur te maken in bossen en natuurgebieden en zoals steeds geen afval te laten rondslingeren: een stukje glas kan immers makkelijk een lenseffect hebben en een brand doen ontstaan. Een kleine vonk kan de basis vormen voor een grotere brandhaard.