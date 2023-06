Code oranje: straten blank in onder meer Wervik en Heuvelland

Meeste neerslag in Wervik en Geluwe

Vooral in Wervik en in Geluwe is er veel water gevallen. 50 liter in de beide gemeenten. In de Geluwsesteenweg in Wervik komt het water net niet binnen in de huizen. Net over de taalgrens, in Komen, hebben inwoners minder geluk. Er valt daar dan ook nog 20 liter meer (lees verder onder de foto)

In Geluwe heeft men 50 mm opgevangen in 6u. — David Dehenauw (@DDehenauw) June 20, 2023

Hier een foto uit het Franse Komen (zuidwesten van Wervik). Daar viel er ook tussen de 50-70 mm. #onweer #wateroverlast

© Florence Destroies pic.twitter.com/MZdXsBwWiE — Ward Bruggeman (@MeteoWard) June 20, 2023

Meldingen van wateroverlast

In de Westhoek gaat het rond 18 uur om zo'n 40 meldingen van wateroverlast. "Ondergelopen kelders, straten die blank staan en modder van de akkers die op de wegen stroomt", zegt woordvoerder Kristof Louagie. "Maar ook de Esdoornstraat in Wervik staat onder water, tot wel een meter hoog."

Ook de hoeveelheid neerslag die neerviel is aanzienlijk. In de regio Mesen is er rond 16u30 melding van zo'n 30 liter per vierkante meter. In Tielt & Lapscheure bijvoorbeeld gaat het om zo'n 20 liter per vierkante meter.

In Geluwe is een wielerwedstrijd deze namiddag stilgelegd omwille van het onweer. De brandweer (Post Geluwe) waarschuwt de inwoners (met ook onderstaande foto): "Mocht je onze dienst nodig ivm wateroverlast, hou rekening dat er meerdere oproepen binnen komen voor grondgebied Wervik-Geluwe. Meerdere ploegen van de beide Brandweer Westhoek " Post Geluwe". en Brandweer Westhoek - post Wervik zijn op baan."