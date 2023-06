Code oranje: "Lokaal meer dan 40 mm neerslag in 6 uur"

Het KMI trekt zijn waarschuwing van code geel voor onweer op naar code oranje, omdat er lokaal meer dan 40 mm neerslag in 6 uur zou kunnen vallen. Dat meldt weerman David Dehenauw via Twitter. Op sommige plaatsen zijn de hulpdiensten opgeroepen voor wateroverlast.

[Dit artikel wordt geregeld geüpdatet]

Meldingen van wateroverlast

Dat is onder meer zo in Ieper, Zonnebeke, Heuvelland, Wingene en Hooglede.

In de Westhoek gaat het rond 16 uur om zo'n 28 meldingen van wateroverlast. "Ondergelopen kelders, straten die blank staan en modder van de akkers die op de wegen stroomt", zegt woordvoerder Kristof Louagie.

Ook de hoeveelheid neerslag die neerviel is aanzienlijk. In de regio Mesen is er rond 16u30 melding van zo'n 30 liter per vierkante meter. In Tielt & Lapscheure bijvoorbeeld gaat het om zo'n 20 liter per vierkante meter.

In Geluwe is een wielerwedstrijd deze namiddag stilgelegd omwille van het onweer.

Vanaf de Franse grens

Het KMI geeft code oranje voor onweer voor de kust, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Brussel, Waals-Brabant en Henegouwen. Vanaf het westen en de Franse grens trekken deze namiddag - en avond buien en onweders over ons land. Lokaal kunnen die onweersbuien intens zijn.

Ze kunnen vergezeld zijn van hagel, felle rukwinden en erg veel regen op korte tijd. Deze onweerscellen volgen elkaar op en trekken van zuid naar noord.

We verwachten lokaal 40 mm regen in een tijdspanne van 6 uur, aldus het KMI.

UPdate onweer (15:25): Een stevige #onweerszone trekt over het westen van de Benelux. De regio rond Middelburg - Brugge - Kortrijk mag op korte tijd veel #regen verwachten. Lokaal ook met #hagel. Later schuift deze zone op naar het oosten met aan de voorzijde nieuwe #onweders. pic.twitter.com/damQ22rHmu — NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) June 20, 2023

We gaan over naar code oranje omdat er lokaal meer dan 40 mm in 6 uur zou kunnen vallen. — David Dehenauw (@DDehenauw) June 20, 2023

Fel onweer komt België binnen via De Panne-Koksijde met felle rukwinden, hagelstenen van 1-2 cm en veel neerslag, en trekt naar het noordnoordoosten. Oppassen langs de kust en West-Vlaanderen. — David Dehenauw (@DDehenauw) June 20, 2023

UPdate #onweer (13:00): Het spel zit op de wagen. Momenteel zijn felle onweders ontstaan boven het NW van FR. Deze buien trekken richting het NO. De komende uren verwachten we nog meer onweersbuien vanaf het ZW. Volg het onweer live via https://t.co/2EV5Pz1JUS pic.twitter.com/nK8l8HYxaC — NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) June 20, 2023