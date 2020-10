Code oranje in Kulak en KU Leuven campus Brugge

Een strenger onderwijsregime in de strijd tegen het coronavirus. In grotere auditoria mocht vrijdag nog de helft van alle zitjes gevuld worden met studenten. Nu is dat nog 1 op 5. Dus kan maar twintig procent van het normale aantal studenten fysiek de les volgen. Rector Piet Desmet: "Die overige 80 procent anderen kunnen lessen volgen van thuis of op kot. Voor zij die tussen twee lessen in toch een stek op de campus zoeken hebben we studio Kulak. Dat zijn werkstekken waar je coronaproof de lessen kan blijven volgen". In kleinere auditoria mogen nog 30 studenten binnen. In gewone leslokalen ligt de bezettingsgraad op de helft. Voor colleges in practica-, computerlokalen en labo’s verandert niets. Code oranje geldt al zeker tot en met de herfstvakantie. Aan de KULAK in Kortrijk volgen 1500 studenten les, in de campus Brugge zijn dat er 800. Ook de hogescholen Howest en Vives schakelen vanaf woensdag over op onderwijscode oranje.

Na de lessen op café een pint gaan drinken zit er de komende weken niet in. Studenten blijven wel massaal belegde broodjes kopen. Ook de frituren schakelen vanaf vandaag noodgedwongen over op take-away.

