Code geel: KMI waarschuwt voor mist en gladheid

De voorbije nacht is het een stuk koeler geworden dan voorzien. De verwachting was dat het heel lichtjes zou gaan vriezen, maar met minima die hier en daar richting -4 graden zijn gezakt, is het een stuk kouder geworden. We staan dan ook op in een winters berijpt landschap met op diverse plekken ook aanvriezende nevel en mist. Code geel geldt daarom voor alle Belgische provincies.

Kans op een bui

Overdag is het wisselend bewolkt met een eerst zwakke noordoostelijke wind. We houden het eerst overwegend of helemaal droog, al is er later op de dag toch kans op een bui, zeker aan zee. De negatieve temperaturen lopen maar heel langzaam op en vanmiddag halen we maximaal een 2 tot 3 graden.

Zaterdagnacht opnieuw vorst

Ook vanavond en vannacht verlopen rustig. Onder een uitloper van hogedruk en met opklaringen kan het dan weer licht gaan vriezen met minima rond een 1 à 2 graden onder nul tegen de ochtend. Er kan ook mist opduiken en die kan gaan aanvriezen. De verwachting is dus dat het de komende nacht toch wat minder koud zal worden dan in deze nacht het geval was.