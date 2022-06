Code geel blijft tot 15u van kracht

Verspreid over de provincie vallen er tal van regen- en onweersbuien, die plaatselijk hevig kunnen zijn met veel neerslag op korte tijd. Vanuit het westen wordt het droger in de loop van de namiddag. Tot 15u geldt code geel voor hevige regen- en onweersbuien.

Het KMI kondigde code geel af over het hele land. Daarnaast wordt het nummer 1722, voor niet-dringende interventies door de brandweer, geactiveerd. De gemakkelijkste manier om een brandweerinterventie te vragen is via het digitale loket 1722.be. Bellen naar 1722 kan ook. Het noodnummer 112 is enkel bedoeld voor mogelijk levensbedreigende situaties.

Wat betekent ‘code geel’?

Bij code geel waarschuwt het KMI om ‘waakzaam’ te zijn. Een code geel kan maximaal 48 uur worden afgekondigd voor het bewuste weerfenomeen en wanneer er minstens 65 procent zekerheid is dat aan de criteria voldaan wordt. In dit geval wordt er gewaarschuwd voor onweer met veel neerslag op korte tijd: tot 30 liter neerslag per vierkante meter in 1 uur tijd.