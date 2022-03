Code geel: afscheid van mondmasker en coronapas

Zo moet het Covid Safe Ticket (CST) niet meer getoond worden in de horeca of bij evenementen en verdwijnt de brede mondmaskerplicht, ook in het onderwijs.

Na twee jaar

Bijna twee jaar na de start van de pandemie en de eerste lockdown kan ons land vanaf vandaag het overgrote deel van de coronamaatregelen schrappen.

Concreet verdwijnt de coronapas of het Covid Safe Ticket (CST) in de schuif en moet het dus niet meer getoond worden in de horeca of bij evenementen. De app om die CST's te scannen wordt zelfs geactiveerd.

Net als de horeca kunnen ook evenementen en binnenactiviteiten opnieuw op volle capaciteit draaien. Daarnaast verdwijnt de algemene mondmaskerplicht, ook in het onderwijs. Alleen in de zorginstellingen en in het openbaar vervoer wordt de verplichting voorlopig niet geschrapt.

"Dat zijn plaatsen waar er veel kwetsbare mensen zijn en op het openbaar vervoer zitten mensen kort op elkaar", zei de premier. Ook op drukke plaatsen of waar de afstand van 1,5 meter niet kan gewaarborgd worden, blijft het mondmasker "aanbevolen".

Ook vlotter reizen

Vanaf vrijdag worden ook de reisregels aangepast. Zo vervalt de algemene verplichting om een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen. Het PLF zal enkel nog moeten ingevuld worden voor wie naar België reist vanuit een derde land dat niet op de witte lijst van de Europese Unie staat.

Voor wie naar België reist en beschikt over één van de drie COVID-certificaten vervalt ook de test- en quarantaineverplichting.

Bedoeling is ook om op 11 maart de epidemische noodsituatie op te heffen, waarmee een einde komt aan de federale fase van het crisisbeheer. Die federale fase werd bijna exact twee jaar geleden, op 13 maart 2020, afgekondigd.