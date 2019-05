Cocktailbar Palo Cortado opent binnenkort

De familie Van Ongevalle staat bekend als fervente cocktailmakers, zo heeft Ran jarenlang de befaamde cocktailbar 'The Pharmacy' in Knokke opengehouden.

Wereldberoemde cocktails

De drankjes van de familie Van Ongevalle zijn niet enkel in onze provincie erg bekend. De familie viel al meermaals in de prijzen en hun brouwsels zijn bekend tot ver buiten de landsgrenzen. De popup-bar opent op 11 juli, in het Hof de Plezance, een onderdeel van De Republiek in de Sint-Jakobsstraat in Brugge. Voorlopig zal de bar slechts drie maanden open zijn. Ran en Janah hopen op lange termijn een vaste plek te vinden in de stad.

