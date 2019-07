Coca-Cola laat beachbar de kust afreizen om recyclage aan te moedigen

Met de beachbar wil Coca-Cola toeristen oproepen om afval op het strand te verzamelen en in te dienen bij de bar. Afhankelijk van de hoeveelheid afval die ze verzamelen, kunnen de mensen gadgets uitlenen. Dat zijn dan strandstoelen, waterpistolen, vliegers, surfplanken, ... Opmerkelijk detail: alle items zijn tweehands of gemaakt uit gerecycleerd plastic en andere ecologische materialen.

Deze week stond de Beach Bar in Blankenberge, van 1 tot en met 7 augustus staat de bar in Koksijde en van 12 tot 21 augustus sluit de bar af in De Haan.