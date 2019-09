Coast Cleanup Day: de kustvariant van de World Cleanup Day

In het kader van World Cleanup Day vindt zaterdag op een honderdtal plaatsen in ons land een vrijwillige opruimactie van zwerfvuil plaats. De burgerorganisatie Propere Strand Lopers pikte daar in Blankenberge op in met hun Coast Cleanup Day.

De Coast Cleanup Day is een opruimactie die zich specifiek focust op de stranden, van Knokke-Heist tot De Panne. In Blankenberge ruimden een tiental vrijwilligers het strand op, helemaal tot aan de surfclub in De Haan.

Aan zee blijken vooral nylon, visdraad en plastic korrels de boosdoeners, deze zaken voeren het lijstje van meest voorkomend afval op de stranden aan. En dat ondanks alle campagnes en repressie met GAS-boetes.

Vorig jaar, op 15 september 2018, verzamelden 18 miljoen mensen in 157 landen zwerfvuil voor World Cleanup Day. Volgens de organisatie was het de grootste opruimactie ooit. In ons land werden er toen 7.252 zakken zwerfvuil opgeruimd, goed voor 435 kubieke meter zwerfvuil.