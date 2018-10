Coalitie provinciebestuur ligt klaar

CD&V, Open Vld en sp.a hebben samen een meerderheid in de provincieraad van West-Vlaanderen met 20 van de 36 zetels.

Ze zullen samenwerken in de komende legislatuur. "Samen hebben we de voorbije zes jaar een mooi parcours gereden en daar willen we nog zes jaar voor gaan", zeggen de drie partijen. "Duurzaamheid wordt het Leidmotief voor het beleid".

Bij de verkiezingen kwam CD&V als grootste partij uit de bus (25,8%), gevolgd door de N-VA op 19,5 en het Vlaams Belang op 14,1. De sp.a en in mindere mate Open Vld moesten terrein prijsgeven, maar toch halen ze een voldoende grote meerderheid. Het bestuur is wel afgeslankt en zal minder gedeputeerden en raadsleden tellen.

