Coalitie in Oostende inhoudelijk rond

In Oostende hebben Open VLD, N-VA, Groen en CD&V een inhoudelijk akkoord bereikt. Dat maakte Bart Tommelein via Twitter bekend. Het ziet er dus heel hard naar uit dat de Sp.a uit de boot valt. De achterban van de partijen buigt zich nu over de inhoud. De portefeuilles zijn nog niet verdeeld...

Akkoord gaat nu naar achterban

Na meer dan 60 uur onderhandelen is het inhoudelijk akkoord een feit. Het ziet er zo meer en meer naar uit dat de Sp.a van huidig burgemeester Johan Vande Lanotte niet meer in het bestuur zal zetelen. Het opstellen van een akkoord is natuurlijk maar een deel van het werk. Het laatste woord is nog altijd voor de achterban van de vier partijen die deelnemen aan de coalitie. Zij buigen zich nu over het onderhandelde akkoord.

"Inhoud van onderuit".



“We hebben de inhoud van onderuit laten borrelen. Het was geen verhaal waarbij er een kandidaat-burgemeester een tekst neerlegt die te nemen of te laten was. Iedereen heeft evenveel kunnen bijdragen en we hebben in consensus gezocht naar wat we kunnen doen.”, aldus Bart Tommelein.

Tommelein nu zeker burgemeester?

Bart Tommelein is dus zo goed als zeker de nieuwe burgemeester in Oostende. Al houdt hij zelf nog even de boot af: "Pas wanneer 21 raadsleden hun handtekening geplaatst hebben onder dit document en het bij de provinciegouverneur ligt, ben ik burgemeester. Dat zal wellicht in de loop van deze week gebeuren. Tenzij er nog iets tussenkomt."

Na meer dan 60 uur onderhandelen hebben @OpenVldOostende @NVAOostende @GroenOostende en @cdenv Oostende een inhoudelijk akkoord bereikt over een vernieuwingscoalitie. Dit zal nu aan de verschillende partijen worden voorgelegd #allemaaloostendenaar — Bart Tommelein (@Barttommelein) 18 november 2018