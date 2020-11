CO2-meter voor betere lucht in de klas

Alle 59 scholen in Roeselare, van basis- tot volwassenonderwijs, krijgen van de stad een CO2-meter om de luchtkwaliteit in de klaslokalen te meten. Dat is in deze coronatijd meer dan belangrijk.

Een goeie ventilatie verkleint de kans dat virusdeeltjes zich in de lucht verspreiden. Ook in de basisschool De Vlieger in Rumbeke helpt de CO2-meter om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Ventilatie is belangrijk

Met veel samen zitten in een afgesloten ruimte is niet wat je nu moet doen. Nu de scholen weer open zijn, is dat dus meer dan ooit een aandachtspunt. Roeselare wil de scholen daarvoor sensibiliseren.

"Ventilatie is altijd belangrijk. Maar in deze coronatijden waar we toch gezien hebben dat er een link bestaat tussen luchtkwaliteit en besmettingen willen we er als stad toch voor zorgen dat iedereen er zich goed van bewust is dat ventilatie toch belangrijk is."

En dat weten ze ook in de basisschool De Vlieger in Rumbeke. Sinds september doen ze hier al metingen met dit toestel. Nu staat het op groen maar bij code rood hangen er 900 pixels CO2 per kubieke meter in de lucht. Met alle kinderen in de klas en met ramen en deuren dicht gaat het snel. Ventilatie is dus belangrijk.

Resultaten naar preventieadviseur

"Van 's morgens tot 's avonds wordt CO2 gemeten in één lokaal. De klasleraar houdt bij hoeveel kinderen er aanwezig zijn op een bepaald moment in de klas. Houdt ook bij of er veel wind was als de ramen open staan. Hoe warm was het. Het speelt allemaal een rol bij het interpreteren van de resultaten."

De resultaten gaan naar de preventieadviseur van de stad en die bepaalt dan of de ventilatie nog beter kan. In De Vlieger kregen ze alvast een goed rapport.