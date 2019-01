CO-intoxicatie: goed onderhoud spaart mensenlevens

Om CO-intoxicatie te voorkomen is het belangrijk dat de verwarminsinstallatie goed onderhouden is door een erkend technicus.

Nicolas Vandenbulcke, loodgieter: “Wat heel belangrijk is, is dat stookolie-installaties jaarlijks en gasinstallaties tweejaarlijks worden nagezien door een erkend technicus. Zo is alles opnieuw in orde voor de winter. Er wordt ook een attest bijgeleverd voor de verzekering.”

Loodgieters hebben het nu trouwens veel drukker dan gewoonlijk, want bij deze temperaturen zonder verwarming zitten is bijzonder onaangenaam, dus moeten mensen snel geholpen worden.

Meer tips vind je hier.

Lees ook: