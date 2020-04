CNH terug aan de slag

Een eerste groep arbeiders en bedienden uit de logistieke afdeling hervat vandaag al het werk. Op 17 maart, meer dan een maand geleden, stuurde CNH Zedelgem 1.400 mensen naar huis met technische werkloosheid door de coronacrisis.

Vandaag zijn 600 mensen weer aan de slag gegaan bij CNH, en het is de bedoeling dat volgende week iedereen (meer dan 2000 werknemers) weer aan het werk is. Van elk personeelslid die de site betreedt, wordt eerst de temperatuur gemeten, en daarna volgt een opleiding van drie uur. De werknemers krijgen ook een kit om zelf alles te kunnen ontsmetten als dat nodig is. Daarnaast is alles in gereedheid gebracht om de social distance te kunnen respecteren.

