CNH stuurt 90% van de arbeiders naar huis

Steeds meer bedrijven wachten eventuele nieuwe maatregelen van de overheid in de strijd tegen corona niet af. Landbouwmachineproducent CNH in Zedelgem heeft 90% van de arbeiders naar huis gestuurd.

Het gaat om meer dan 1.400 medewerkers uit de productie-afdeling die voor de rest van de week niet meer moeten gaan werken. De andere krijgen de keuze. Het bedrijf wil zo inspelen op de maatregelen van de overheid. Die vraagt om afstand te houden op werkplekken. Vrijdag is er opnieuw overleg in CNH om te beslissen of de maatregel ook volgende week van kracht blijft.