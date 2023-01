Deze middag is het gevaarte van 18 ton afgeleverd aan de schoolpoort.

De CX8.90 maaidorser vervangt de oude CX7.90 die de school ook al in bruikleen had gekregen. Een hypermoderne machine dus, en dat maakt het extra interessant voor de studenten. Ze kunnen de nieuwste technieken in het echt bestuderen, en broodnodige praktijkervaring opdoen. Want bedrijven, ook CNH, zijn voortdurend op zoek naar geschoold personeel. Het is dus een win-win voor beide partijen.