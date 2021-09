CNH Industrial zoekt 300 extra medewerkers

Voor Zedelgem zoekt de groep nog een 200-tal arbeiders (plaatbewerkers, laseroperatoren en CNC- plooibank operatoren], lassers, manipulatoren van stukken in de schilderafdeling, vorkliftbestuurders, monteurs, kwaliteitscontroleurs en onderhoudstechniekers) en een 30-tal technische bachelor- en ingenieursprofielen. In Antwerpen is het bedrijf op zoek naar een 60-tal bijkomende arbeiders (CNC-machineoperatoren [draaien & frezen], monteurs en onderhoudstechniekers) en een 10-tal technische bachelor- en ingenieursprofielen.

CNH Industrial heeft in België twee productiesites. De fabriek in Antwerpen produceert onderdelen en aandrijfsystemen voor de tractoren die binnen de groep (in Basildon/UK en Sankt Valentin/AT) gebouwd worden. De fabriek in Zedelgem produceert maaidorsers, hakselaars en balenpersen. Beide locaties draaien momenteel hoge productievolumes met verdere goede vooruitzichten. Vandaar de extra aanwervingen.