CNH en Veurne Snack Foods krijgen steun voor opleiding

Bij CNH hebben ze een nieuwe innovatieve balenpers ontwikkeld en die gaat in het voorjaar in productie. Snack Foods in Veurne investeert dan weer in een tweede hoogtechnologische tortilla –chipslijn.

Bij CNH in Zedelgem is een nieuw soort balenpers ontwikkeld die in april volgend jaar in productie gaat. Die heeft een hogere densiteit dan het huidige model zodat ze er uiteindelijk meer balen ineens kunnen vervoeren, er er minder stockageruimte nodig is.

Omdat het personeel niet vertrouwd is met de nieuwe balenpers moet het opgeleid worden. En daarvoor krijgt CNH van de Vlaamse overheid 1 miljoen opleidingssteun, zowat een vierde van de totale opleidingskost. Het is de bedoeling dat er na een aanloopperiode zowat 350 à 400 van die modellen van de band rollen, naast een zeshonderdtal van het huidige model. En dat is goed voor de tewerkstelling.

Opleiding voor nieuwe chipslijn

Ook Snack Foods in Veurne, producent van de Doritos krijgt geld van de Vlaamse overheid. Een half miljoen euro om precies te zijn. Daar willen ze het personeel opleiden om met een tweede tortillachipslijn te leren werken die een pak energiezuiniger is en minder vette en zoute chips produceert. Veurne Snack Foods verwacht in de toekomst ook een zestigtal nieuwe medewerkers aan te trekken.