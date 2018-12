CM dient klacht in na inbraak in Sint-Jozefsziekenhuis in Oostende

De Christelijke Mutualiteit dient klacht in tegen de makers van het Youtube-filmpje over het verlaten Sint-Jozefziekenhuis in Oostende.

De Urban Explorers uit Nederland zijn het oude vertalen Sint-Jozefziekenhuis in Oostende binnengedrongen om er te filmen. Ze plaatsten het filmpje van het verloederde gebouw aan de Nieuwpoortsesteenweg op Youtube. Vorig jaar en begin dit jaar is er al brand gesticht in het oude ziekenhuis, dat deels is uitgebrand. Naast andere vandalenstreken is er ook koper gestolen.

Met de klacht wil de CM duidelijk maken dat het binnendringen verboden is, maar ook gevaarlijk.

