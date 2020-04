Cluma investeert 25.000 euro in veilige werkomgeving

Zo is er een coronaroute uitgestippeld in het bedrijf zodat medewerkers elkaar niet moeten kruisen en de werknemers hebben zelfs hun eigen persoonlijk toilet.

Van de 17 bedienden en leidinggevenden bij Cluma in Roeselare zijn er 8 aan de slag in een apart bureau, de rest blijft thuis werken. Daarvoor investeerde het bedrijf in IT-materiaal. In de werkplaats produceren zeven arbeiders samen rolbruggen. Zij hebben handgels en een eigen pak handschoenen. Wie opnieuw op de werkvloer is moet ook meermaals per dag zijn koorts meten. (Lees verder onder de foto)

Investering van 25.000 euro

Door het inzetten van enkele reservevoertuigen kunnen ook de monteurs en herstellers in hun eentje naar de klant rijden. In totaal investeerde Cluma al zo’n 25.000 euro in veiligheid.