Clubsupporter zwaargewond na aanrijding in Groot-Bijgaarden, parket onderzoekt agressie-incident

Een clubsupporter is gisteravond zwaargewond geraakt na een aanrijding op de snelwegparking in Groot-Bijgaarden. Het slachtoffer uit Blankenberge ligt in het ziekenhuis met een klaplong en breuken. Volgens het parket zouden de blauw-zwart supporters amok gemaakt hebben.

Zaterdagavond rond 23.30 uur liep het fout op de snelwegparking van Groot-Bijgaarden. De supportersfederatie Locals 78 hield halt om kort iets te eten, vertelt voorzitter Frederik van Eenoo. "In het stadion van Union was er niets voorzien om te eten. Supporters vroegen om te stoppen bij de eerstvolgende parking. De wedstrijd werd niet aanschouwd als een risicomatch, waardoor we zonder probleem daar mochten stoppen."

Tumult

Enkele supporters lasten een sanitaire stop in of gingen iets halen om te eten. Voorzitter van Eenoo merkte tumult op als hij buitenkwam uit de shop. "Ik zag een groepje supporters naar een auto met Poolse nummerplaat stappen. Hadden de bestuurders iets geroepen? Dat weet ik niet. De bestuurder schoot misschien in paniek en vertrok in achteruit. Op dat moment passeerde Theo. Hij werd gegrepen door de wagen, die dan ook in vooruit over Theo reed."

Bestuurder agressief benaderd

Volgens getuigen vertrok de wagen meteen. De federale politie en de wegpolitie kwamen ter plaatse om vaststellingen te doen. Politie en parket zijn vannacht een onderzoek gestart. Op basis van de camerabeelden die het parket momenteel al heeft kunnen bekijken, blijkt dat een 10 à 20 personen, vermoedelijk supporters van Club Brugge, op een bepaald moment de bestuurder van een witte bestelwagen agressief benaderden.

"De bestuurder slaagde erin om weg te rijden, maar daarna richtten de vermoedelijke supporters zich naar een andere persoon in een ander voertuig, uit het onderzoek blijkt dit de broer te zijn van de bestuurder van de witte bestelwagen. Ze vallen hem aan, geven hem een paar klappen, proberen hem uit zijn voertuig te trekken, en schoppen en slaan op zijn voertuig."

Proberen te ontsnappen

"Bij het wegrijden heeft hij twee van de supporters geraakt, maar het lijkt erop dat dit niet zozeer opzettelijk was, dan wel het gevolg van zijn poging om aan hun agressie te ontsnappen", vult het parket nog aan. Een van de supporters kon na verzorging in het ziekenhuis naar huis, de ander heeft meerdere ribben gebroken en een gedeeltelijke klaplong en ligt nog in het ziekenhuis.

De bestuurders van beide betrokken voertuigen hebben zelf de politie gecontacteerd om aangifte te doen van de feiten. Het gaat om twee Oekraïners, en niet om twee Polen zoals eerder gemeld.

Ander verhaal

Op sociale media circuleerde het verhaal dat Anderlecht-supporters de blauw-zwart supporters zouden hebben aangevallen. Dat ontkent het parket. "Voor zover het parket weet, gaat het niet om Anderlechtsupporters. Degene die de twee personen heeft aangereden, werd intussen verhoord door de politie, en het parket heeft ook een wetsdokter en verkeersdeskundige aangesteld."

"De verklaringen van de man stroken met de camerabeelden, met de verwondingen in zijn gezicht, en met de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige die de schade aan zijn voertuig onderzocht heeft, dus hij mocht na verhoor beschikken."