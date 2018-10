Clubs werken goed mee aan fraude-onderzoek

Bij Club Brugge duurde de huiszoeking lang, meer dan vier uur. De speurders bekeken onder andere transferovereenkomsten en contracten. Het is niet duidelijk of er documenten meegenomen zijn. Club Brugge verleent zijn volledige medewerking met het onderzoek, zegt een woordvoerder, maar de club wil verder niet communiceren over de zaak. De huiszoekingen bij KVK en KVO waren eerder kort. Er werden enkele documenten bekeken en vragen gesteld, maar er werd niets meegenomen.

Reactie KVO

De secretaris en de CEO van KV Oostende, Patrick Orlans, hebben de federale politie ontvangen en te woord gestaan. Zij gaven inzage in enkele documenten die werden opgevraagd. Maar de speurders zijn vrij snel opnieuw vertrokken. Bij KV Oostende is niemand echt ondervraagd.

"De club is er van overtuigd dat er binnen KV Oostende niemand betrokken is in deze zaak. Indien dat verder nog nodig blijkt, zal KVO blijven meewerken aan het onderzoek in het belang van de sportieve en financiële geloofwaardigheid van het Belgische voetbal. Integriteit en transparantie zijn trouwens ook twee belangrijke sleutelwaarden waar voorzitter Peter Callant bij KV Oostende voor staat. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werking binnen de club als voor het sportieve beleid dat hij samen met Sportief Directeur Hugo Broos in alle sereniteit uitstippelt. KV Oostende heeft alle vertrouwen in het verdere juridische onderzoek," staat te lezen op de website van KVO.

Cercle Brugge en Zulte-Waregem zijn niet betrokken bij het onderzoek.

