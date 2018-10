Clubbeloften winnen met 1-2 tegen Atlético Madrid

Cyril Ngonge was bij jong blauw-zwart de grote uitblinker met twee doelpunten. Tussendoor scoorde Camello tegen voor Atlético. Later vandaag volgt in dezelfde groep nog het duel tussen Borussia Dortmund en Monaco.

De jonge Bruggelingen begonnen de Youth League met een 1-1 gelijkspel in eigen huis tegen Dortmund. Op de derde speeldag ontvangt blauw-zwart Monaco. De groepswinnaar plaats zich rechtstreeks voor de achtste finales, de tweede moet naar de barrages. Club staat momenteel met 4/6 aan de leiding. Om 21 uur werkt de hoofdmacht van Club zijn tweede Champions League-partij af in de Spaanse hoofdstad. De Belgische kampioen verloor zijn eerste duel met 0-1 van Dortmund.