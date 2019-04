Club ziet titelambities slinken na gelijkspel

Club Brugge-coach Ivan Leko speelde op de verrassing en dropte Danjuma en Openda in zijn basiself. Daardoor moesten Diatta en Schrijvers genoegen nemen met een plaats op de bank. Na de 3-1 nederlaag bij Genk diende blauw-zwart absoluut te winnen in het Bosuilstadion om in de race te blijven voor de titel.

De eerste kans was voor The Great Old, nadat het ontsnapte aan een penalty voor de bezoekers na een charge van Van Damme op Openda. De VAR greep niet in, waarop Mbokani meteen daarna een botsende bal in een keer op de slof nam. Horvath had geen moeite met deze verdienstelijke poging en hield zo zijn netten schoon. In een eerste helft met veel intense duels ging de meeste dreiging uit van Antwerp. Een volley van Refaelov belandde bijna bij Mbokani, maar Mata bracht redding.

Evenwichtige tweede helft

Met Amrabat in de plaats van Openda begonnen de Bruggelingen na de pauze beter te combineren. Rits lepelde het leer naar Vormer, die oog in oog met Bolat op de Antwerpse doelman besloot. Aan de overzijde kopte Mbokani de bal onder de lat op hoekschop, Horvath hield de 0-0 op het scorebord met een puike redding. Danjuma nam vervolgens Bolat onder vuur en een afstandsschot van Amrabat ging net naast. Maar ook Antwerp kwam geregeld onrust zaaien in de Brugse defensie. Club Brugge zag de tijd wegtikken, de titelambities krijgen zo een serieuze knauw.

Met 38 punten telt Club Brugge nu zes punten achterstand op koploper Racing Genk, dat met 44 punten leidt.