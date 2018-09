Club wint makkelijk Brugse stadsderby

Op negende speeldag in de Jupiler Pro League stond de Brugse derby op het programma. Club Brugge ontving in het Jan Breydel stadion Cercle Brugge.

De 143e derby was het al en vooral Club moest bevestigen na het bekerverlies van afgelopen week. Cercle begon het best aan de partij met een eerste kans voor Bruno, maar het was Wesley die via het been van Lambot Club al snel op 1-0 zette.

Cercle zocht naar de gelijkmaker met onder andere Vitinho, maar het was opnieuw Club dat kon scoren. Wesley deze keer als aangever en Vanaken met de 2-0.

In de tweede helft was Club dominant en scoorde Siebe Schrijvers nog twee keer. 4-0 en een verdiende overwinning voor de 'thuisploeg'.