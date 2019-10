Club veroordeelt wangedrag van sommige 'supporters' in Madrid

Van maandag tot woensdag overspoelden meer dan 4.000 Clubsupporters Madrid. "Naast de mooie prestatie op het veld werd ook de ondersteuning door onze supporters wereldwijd opgemerkt. Helaas kwamen gisterenavond laat beelden op social media van zogenaamde Clubsupporters die zich onrespectvol gedroegen tegenover vrouwen die om een aalmoes vroegen of hen bier wilden verkopen op de Plaza Mayor in het centrum van Madrid," schrijft Club op haar website.

Op de beelden is te zien hoe supporters een hoofddoek van een vrouw aftrekken en bier in het het gezicht van bedelaars spuiten. “Club veroordeelt dit gedrag en distantieert zich uitdrukkelijk van deze zogenaamde supporters. Dit gedrag is een Clubsupporter onwaardig en voor hen is - in lijn met onze ethische code - geen plaats binnen onze Club."

"Club is gestart met een onderzoek, zal de personen in kwestie identificeren en nadien niet nalaten om de nodige acties tot uitsluiting te nemen."