Club na uitschakeling: "we verdienden meer"

Simon Mignolet

"We hadden het zeventig minuten onder controle," zegt Simon Mignolet. "Pas nadien begonnen zij wat meer druk te zetten. Toen kregen we het wel moeilijker. Fysiek ook, na het zware werk van de voorbije week, met de kern die we hebben. Dan kom je wel eens een stapje te laat. Het tegendoelpunt viel heel laat, waardoor je niet meer in de wedstrijd kan komen. Spijtig, want we hadden zeker nog heel erg mooie dingen kunnen doen in de Europa League."

Rik De Mil

"Ik weet ook niet wat ze altijd in die kromme neus van mij vinden", vertelt interimcoach Rik De Mil. "Het is nu al de tweede keer dat dit gebeurt, gelukkig hoefde ik deze keer geen wedstrijd te missen. Maar nu volgt dan wel die ontgoocheling, zeker met dat wedstrijdverloop: we hadden het zeventig minuten onder controle. Pas nadien begonnen zij wat meer druk te zetten. Toen kregen we het wel moeilijker. Fysiek ook, na het zware werk van de voorbije week, met de kern die we hebben. Dan kom je wel eens een stapje te laat. Het tegendoelpunt viel heel laat, waardoor je niet meer in de wedstrijd kan komen. Spijtig, want we hadden zeker nog heel erg mooie dingen kunnen doen in de Europa League."

