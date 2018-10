Club - Monaco eindigt op terechte 1-1

Club Brugge heeft in zijn tweede thuiswedstrijd in de Champions League een eerste punt gepakt deze campagne. Tegen Monaco werd het 1-1. Een zege zou gevleid geweest zijn, al had Openda de winning goal in blessuretijd maar binnen te koppen...

De wedstrijd kwam traag en kansarm op gang. Wesley deed de netten wel trillen, maar zijn doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Op het halfuur werd Jan Breydel opgeschrikt door een doelpunt van de Monegasken. Golovin mocht van op de eigen helft vrijelijk oprukken en Sylla bedienen. Legde de bal tussen Mechelen en Letica in doel: 0-1.

Geen 0-2 maar 1-1

Nog voor de rust kregen de bezoekers een uitgelezen kans op de 0-2. Sylla omspeelde de uitgekomen Letica maar moest net iets te ver uitwijken om de bal in het lege doel te leggen. Nauwelijk een minuut later viel de gelijkmaker aan de overzijde. Vanaken kon zich eens losmaken van zijn tegenstander en voorzetten. Wesley werkte het leer mooi in de rechterhoek. 1-1, meteen de stand bij de rust.

Brugge pakt spel over

In de tweede helft nam Club Brugge de bovenhand in het spel. Dat vertaalde zich ook in dreiging. Rezaei viseerde het zijnet en Vormer had de 2-1 aan de voet maar kon de bal, wat onbesuisd, niet laag houden. Ook Wesley kreeg nog een schietkans maar ook hij hield de bal niet laag. Aan de overzijde kon Monaco - dat intussen best tevreden was met een punt - nog één grote kans verzilveren maar Golovin vuurde op Letica. Helemaal in de slotfase had Openda de 2-1 maar binnen te koppen. Maar aan de tweede paal werkte hij een kopbal nog naast.