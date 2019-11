Club gaat makkelijk voorbij tien Oostendenaren

Club was in Jan Breydel heer en meester tegen een ziek Oostende. Rits opende (met een beetje geluk) de score voor de Bruggelingen. Even later kreeg Oostende een tweede tik. De uitgejouwde Vargas (ex-Club en ex-Anderlecht) wordt na tussenkomst van de VAR uitgesloten. Gelukkig kon de kustploeg rekenen op een uitstekende Dutoit. De Franse doelman behoedde Oostende met enkele knappe reddingen voor een pandoering.

Spaarmodus

Na drie minuten in de tweede helft leek de match al beslecht. Siebe Schrijvers scoorde het tweede Brugse doelpunt. Club leek zich in die tweede helft te sparen voor dinsdag. Dan staat de Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray op het programma. Door de drie punten loopt Club Brugge verder uit op zijn concurrenten. Oostende maakte weinig klaar en blijft zo in het sukkelstraatje. Opvallend: Oostende kon als enige ploeg nog geen enkele keer de nul houden.