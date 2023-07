Club Brugge verliest galamatch tegen AZ Alkmaar

De ploeg van Ronny Deila begon sterk aan de match en kwam al na twee minuten op voorsprong door een cadeautje van AZ Alkmaar. Skov Olsen profiteerde optimaal en trapte de 1-0 binnen. Die goede start van blauw-zwart kende echter geen vervolg want amper zes minuten later kopte Mats Rits de bal ongelukkig in eigen doel, 1-1. In de tweede helft voetbalde Club Brugge al beter, maar tot kansen kwamen ze niet. Met nog een half uur te spelen kwam AZ Alkmaar op voorsprong na een goal van de Japanner Sugawara. Blauw-zwart was niet meer in staat om tot een kans te komen en verliest uiteindelijk tegen de Nederlanders.