Club Brugge trekt Engelse doelman Josef Bursik aan

Club Brugge heeft de 22-jarige Engelse doelman Josef Bursik van Stoke City, dat uitkomt in het Championship (Engelse tweede klasse), aangetrokken. Dat heeft blauw-zwart zaterdag gemeld.

De Engelse belofteninternational ondertekent een contract van 4,5 seizoenen bij Club. Bursik stond dit seizoen in het Championship al zestien wedstrijden onder de lat bij 'The Potters'. In het Jan Breydelstadion wordt hij allicht de doublure van vaste nummer 1 tussen de palen Simon Mignolet.

Club staat op de vierde plaats in de Jupiler Pro League met 34 punten uit negentien duels. Morgen/zondag (13u30) staat voor de troepen van Scott Parker de kraker in eigen stadion tegen RSC Anderlecht op de agenda.