Club Brugge schenkt 40 laptops na verkoop mondmaskers

Club Brugge heeft 100.000 mondmaskers verkocht van No heart, No Glory. Met de opbrengst van die verkoop zijn vandaag 40 laptops geschonken aan het huis van het Kind in Brugge en kwetsbare gezinnen.

Club Brugge is opgetogen over de inzamelcampagne en daarmee toont de voetbalwereld wat ze over hebben voor sociale doelen. Morgen is het 1 september en voor het Huis van het Kind in Brugge, dat opkomt voor kwetsbare gezinnen, komen deze geschonken laptops precies op tijd. Ook vorig schooljaar zijn er al 290 computers geschonken aan gezinnen die ze, zeker nu in coronatijden, hard nodig hebben.

Club Brugge lanceerde de oproep om laptops te schenken via de verkoop van speciale mondmaskers al in april. De actie levert dus heel wat op.

De impact en de kracht van de voetbalwereld dus gebruiken om positieve zaken te realiseren. Het huis van het kind meent dat ICT-materiaal steeds meer noodzakelijk wordt in het onderwijs. Ze verwachten morgen, met de schoolstart, dan ook heel wat extra noodkreten binnen te krijgen.