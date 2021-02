Club Brugge naar beurs? "wij bekijken alle opties"

Het is voorlopig onduidelijk of de beursgang zal verlopen via de verkoop van bestaande en/of nieuwe aandelen. Ook over de omvang van de operatie is het nog koffiedik kijken. Wel is het de bedoeling dat Club Brugge straks op de hoofdmarkt van Euro­next Brussel noteert.

Voor stadionproject

Club Brugge zal de opbrengst van de beursgang naar alle waarschijnlijkheid gebruiken voor zijn stadionplannen, een project van zo'n 100 miljoen euro. Club doet het al een tijdje financieel zeer goed. In het seizoen 2019-2020 verpulverde blauw-zwart met een omzet van 137 miljoen euro en 24,5 miljoen nettowinst alle records. Dankzij Europese competities is de club bovendien verzekerd van miljoeneninkomsten.

Club Brugge zou de eerste Belgische voetbalclub zijn die een beursnotering krijgt. In het buitenland noteren al meerdere clubs op de beurs, waaronder Ajax Amsterdam, Manchester United, Borussia Dortmund, Juventus Turijn en Olympique Lyonnais.

Reactie Club Brugge

Club Brugge zelf blijft karig met commentaar, en reageert alleen per sms aan onze redactie: "Wij kunnen niet op speculatie reageren. Wij willen de beste van België blijven en internationaal blijven meespelen en bekijken daarvoor op elk moment alle opties."