Club Brugge krijgt eigen versie Monopoly

Deze officiële Monopoly uitgave blijft trouw aan het originele spelconcept: kopen en verkopen, maar dan met een blauwzwart jasje. De supporter speelt bij Club Brugge een zeer belangrijke rol. Dat zal ook in deze Monopoly editie niet anders zijn. De supporters mogen de invulling van het spel mee bepalen! Club Brugge fans kunnen vanaf vandaag stemmen op hun 5 favoriete spelers uit een selectie van 75 historische Club Brugge spelers. Ook Brandon Mechele is opgenomen in de shortlist.

Na afloop van de poll worden de stemmen geteld en de 11 spelers met de meeste stemmen komen terecht op het bord. Naast de 11 spelers die gekozen worden door de fans, worden er ook 11 spelers gekozen door een vakjury. In totaal zullen er 22 spelers prijken op het bord.

Bovendien worden ook de kans -en algemeen fondskaartjes ingevuld met referenties naar Club Brugge. De klassieke huisjes en hotels zullen worden aangepast naar tribunes en stadions in blauwzwart en de pionnen worden aangepast in speciale voetbalpionnetjes.

Voor de volledige invulling van het spel is het nog wachten tot de lancering in november.