Client gooit 17 ruiten in van Welzijnshuis Roeselare

Een man heeft zeventien vensters van het Welzijnshuis in Roeselare beschadigd met keien. Hij had er eerder al mee gedreigd dat te doen.

Het Welzijnshuis in Roeselare is al een paar weken mikpunt van een cliënt. Hij had schepen van welzijn Bart Wenes al bedreigd, en had bij medewerkers van het Welzijnshuis gedreigd om de ruiten van het gebouw in te gooien. Gisteravond ging hij door het lint, en gooide stenen door de ruiten. 17 vensters zijn beschadigd. (lees verder onder de foto)





Al toegangsverbod

De man had al een toegangsverbod tot het Welzijnshuis en het Stadhuis, en bleek intussen de schrik van de mensen aan de balie. De politie gaat hem nu ook opsporen. Volgens het Welzijnshuis is een gedwongen opname van de man meer dan noodzakelijk, om zichzelf en zijn omgeving te beschermen.

Twee jaar geleden sloeg een cliënt ook al eens de ramen stuk, met een hamer.

