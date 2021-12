CLB's waakzaam voor gevolgen coronavirus

Centra voor Leerlingen Begeleiding, CLB's, blijven waakzaam voor de gevolgen die het coronavirus kan hebben op het welzijn van leerlingen. Daarom richt bijvoorbeeld CLB 'Aan de Leie' in Zuid-West-Vlaanderen het project Pitstop op, in het kleuter, lager en secundair onderwijs.

Het bundelt daarvoor de krachten met drie andere CLB's in de regio Kortrijk, Waregem en Menen. De CLB's gebruiken daarvoor relancemiddelen die ze van de overheid kregen. Een deel gaat al naar de contacttracing, maar ook op lange termijn wilden ze iets doen aan de golven van corona.

Een team psychologen praat met de kinderen over de gevoelens waarmee ze worstelen. “Het valt ons op dat het voor jongeren in deze lange coronaperiode steeds zwaar wordt", zegt Lara Van Roose, psychologe bij Pitstop. "Daarom denk ik dat het belangrijk is om voldoende in te zetten om die veerkracht bij kinderen weer op te krikken. Het gaat om een bepaalde veerkracht die steeds lager en lager wordt, zodat het plots te veel wordt. De grens ligt bij ieder kind anders.”

In de knoop

De gevolgen van corona blijken eindeloos: ”Slaapproblemen, misschien een beetje verlies van structuur, zich slecht in hun vel voelen, depressieve klachten, negatieve gedachten, ook een laag zelfbeeld. Dat kan ook meer schoolgerelateerd zijn, zoals plots niet meer weten hoe het allemaal moet op school en daarmee in de knoop zitten.”

De leerlingenbegeleiding en het CLB kunnen een leerling doorverwijzen naar het Pitstop-team, maar leerlingen en ouders kunnen ook zelf contact opnemen. Ze kunnen ook altijd terecht bij de leerlingenbegeleiding van de school zelf.