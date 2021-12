CLB's verzuipen in het werk door contacttracing

Zij beslissen over welke klassen in quarantaine moeten na nieuwe coronabesmettingen. Zij staan in voor de contacttracing in scholen en bellen besmette leerkrachten en leerlingen op. Sommige centra krijgen soms wel 100 meldingen per dag, waardoor hun normale werk al weken stil ligt.

Dat bevestigt ook Heidi Puype, coördinerend arts van CLB De Havens in Brugge. De nieuwe maatregelen in het onderwijs laten al een lichte daling zien in het aantal meldingen, maar toch moeten ze hier voorzichtig blijven.