Claudio Dell’Anno krijgt geen loon

Dell Anno trok naar de rechtbank omdat hij vond dat hij als werknemer in het Kortrijkse restaurant een loon moest krijgen. Hij vroeg 150.000 euro. Maar volgens de rechter was er geen arbeidsovereenkomst. De discussie in de rechtbank ging erover of deelnemers aan realityprogramma’s in loonverband werken of niet. Dell Anno, die afkomstig is uit Blankenberge maar intussen in Los Angeles woont, krijgt nu dus ongelijk. Volgens de rechter in Kortrijk is er in 2009 een deelnemersovereenkomst, maar geen arbeidsovereenkomst. Dell Anno werkt als zelfstandig ondernemer in zijn restaurant in de Oude Dekenij. Als winnaar kregen hij en zijn toenmalige vriendin Gaelle Six het pand ook zes maanden gratis ter beschikking.

Na zijn overwinning kwam het al snel tot een juridisch getouwtrek met de stad over bouwvergunningen. De zaak, die een culinaire topper was, ging toch failliet. Claudio moest ook zelf voor de rechter verschijnen voor misbruik van vertrouwen en verduistering van geld. Pas in 2014 diende Dell Anno een klacht in tegen Medialaan, daardoor is ook de betaling van een groot deel van het vermeende loon sowieso verjaard.

Claudio Dell’Anno startte nadien zijn restaurant Ciccio in Knokke dat een Michelinster binnenhaalde. Hij liep daar een veroordeling op voor inbreuken op de sociale wetgeving. In 2015 sloot hij de deuren en trok naar het buitenland.