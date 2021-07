Cirque Magique verplaatst naar begin september

“De pandemie en de veranderende maatregelen en wetgeving maakten het ons extra moeilijk, maar dat heeft ons er niet van weerhouden om er vol voor te gaan en een overgangseditie van Cirque Magique op poten te zetten deze zomer”, zegt organisator Tijs Vandenbroucke.

“Maar we gaan niet voor een half verhaal”, vult Dries Claeys aan, mede-organisator van Cirque Magique. “De wetgeving is nog niet van die aard dat het mogelijk is het festival te organiseren zonder bepaalde verplichtingen en vooral beperkingen. Ook wij willen onze bezoekers zien dansen en genieten maar dat kan enkel mits een goedkeuring als test- evenement, en die goedkeuring hebben wij niet gekregen."

Daarom heeft de organisatie besloten Cirque Magique te verplaatsen naar het weekend van 3-4 en 5 september 2021 in plaats van 30 juli tot 1 augustus. Plaats van afspraak is het kasteel van Bossuit. Het dancefestival kan dan in principe doorgaan zonder beperkende maatregelen, mét camping en met de geplande line-up. Wie al een ticket had en niet van de partij kan zijn, krijgt z'n geld terug.

