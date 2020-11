'Circulair fietspad' Veurne volgend jaar open

De nieuwe fietsverbinding is de ontbrekende schakel tussen het stadscentrum en de bedrijvenzone in de Nijverheidsstraat. Een tweede fietspad verbindt dan weer de Werkplaatsstraat met het fietroutenetwerk langs de spoorweg. De beide fietspaden kruisen elkaar in het natuurgebied, waardoor alles met de fiets straks mooi verbonden is. (lees verder onder de foto)

Het fietspad zelf -3,5 meter breed- al in asfalt zijn. Er komen ook trappen met een fietsgoot naar de bedijven toe, uit circulair beton. Met herbruikbare materialen dus. Sensoren zorgen voor straatverlichting die dimt of dooft als er niemand rijdt. Oplichtende LED-strips zullen fietsers ook waarschuwen als er ander verkeer aankomst.

Wellicht in de lente volgend jaar opent het fietspad officieel.