’t Is al de tweede zomer op rij dat de nachtclub moet sluiten. Volgens de uitbater is z’n discotheek tijdelijk een café met tafels en stoelen. Maar agenten in burger hebben op vrijdag en zaterdag gezien dat de klanten er dansen en dat er teveel volk is. Ook draagt lang niet iedereen er z’n mondmasker en staat de muziek te luid. Circosia kan pas terug openen als het overlegcomité groen licht geeft voor discotheken. De uitbater voelt zich geviseerd.