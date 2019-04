Cipier krijgt 7 jaar cel voor misbruik jonge vrouwen

Sinds 2014 maakte de beklaagde niet minder dan elf partners het leven zuur. Meestal leerde hij de jonge vrouwen kennen via de datingapp Tinder. Na enkele ontmoetingen begon M. zich steeds gewelddadiger op te stellen. De toenmalige cipier sloeg en bedreigde zijn partners, van wie drie meisjes zelfs verkracht werden. Bovendien stuurde hij aan op onbeschermde seks, waardoor een meisje besmet geraakte met het herpesvirus.

Met één slachtoffer had Yannick M. twee jaar lang een relatie. In het begin gedroeg hij zich erg vriendelijk, maar dat sloeg snel helemaal om. De vrouw werd met touwen vastgebonden, kreeg vuistslagen in het gezicht en werd bedreigd met een luchtdrukgeweer. Op haar hand heeft ze nog steeds een litteken van een slag met een hamer. M. troggelde zijn vriendin ook 10.000 euro af.

Na enkele normale seksuele contacten eiste de beklaagde vaak extremere handelingen. Toen een vrouw duidelijk maakte dat ze helemaal geen seks wilde, ging M. helemaal door het lint. Bij één van de slachtoffers maakte hij met een groot keukenmes een snijwonde in de neus. De Bruggeling had ook de gewoonte om zijn partners te straffen als ze in zijn ogen fouten maakten.

Hallucinante reeks ongelooflijk zware misdrijven

In totaal stelden negen slachtoffers zich burgerlijke partij. Hun advocaten legden uit dat hun leven door de daden van de beklaagde onherroepelijk veranderd is. Na de soms korte relaties werden de vrouwen ook nog langdurig gestalkt of zelfs gechanteerd. "Het is een hallucinante reeks ongelooflijk zware misdrijven. Gelukkig zijn er geen doden gevallen", pleitte meester Christine Mussche.

Ook het openbaar ministerie stond uitgebreid stil bij de vaste werkwijze van de beklaagde. Procureur Roeland Vasseur legde uit hoe M. zijn slachtoffers manipuleerde en van hem afhankelijk maakte. "Vernedering, bedreigingen, chantage en extreme belaging zijn ook een constante. Zogezegd was dat uit onzekerheid, maar plat egocentrisch narcisme is de echte essentie van zijn persoonlijkheid."

Al opschorting van straf

Het openbaar ministerie merkte op dat Yannick M. in 2015 al opschorting van straf kreeg. Net als in dit dossier had hij toen gedreigd om naaktfoto's van een meisje te verspreiden. In de zomer van 2017 zat hij enkele dagen in voorhechtenis, maar werd hij onder voorwaarden vrijgelaten. "Daarna volgde de grootste hoop feiten, je hebt dus gelachen met de kansen die je van justitie hebt gekregen", aldus procureur Roeland Vasseur. Sinds maart 2018 zit M. opnieuw in de gevangenis van Gent.

Tijdens het onderzoek zochten enkele slachtoffers in een chatgroep steun bij elkaar. De verdediging vroeg om die gesprekken kritisch te bekijken, omdat de vrouwen elkaar zouden kunnen beïnvloed hebben. Yannick M. betwist een deel van de feiten, maar tijdens de pleidooien gingen zijn advocaten daar niet dieper op in. Voor een verkrachting, twee feiten van belaging en onterende behandeling werd hij uiteindelijk vrijgesproken.

Geen psychopaat

De verdediging benadrukte vooral dat hun cliënt geen psychopaat is, ondanks de grote kans op nieuwe feiten. Volgens tegenexperten van de verdediging zou M. gebaat zijn bij een intensieve begeleiding in een instelling. Meester Laurens De Koninck pleitte daarom tevergeefs voor een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. De beklaagde zou dan onder andere geen drugs meer mogen gebruiken, zijn slachtoffers moeten afbetalen én een verbod op online datingapps krijgen. In zijn laatste woord vroeg M. de rechters om een allerlaatste kans. "Ik heb heel veel tijd gehad om na te denken in de gevangenis. Ik besef nu heel goed dat het probleem bij mezelf ligt en zal mijn ex-partners nooit meer lastigvallen." Hij verontschuldigde zich ook bij zijn familie, zijn vrienden en zijn ex-partners. "Ik hoop dat ik toch nog de kans krijg om iets van mijn leven te maken", klonk het.

De rechtbank veroordeelde Yannick M. uiteindelijk tot zeven jaar gevangenisstraf, zoals het openbaar ministerie gevorderd had. In totaal kregen de burgerlijke partijen ruim 40.000 euro schadevergoeding toegewezen.

