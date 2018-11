Cipier in cel voor misbruik vrouwen na Tinderdates

De jongeman leerde de vrouwen telkens kennen via de datingsite Tinder. Eerst gedroeg hij zich normaal, maar algauw dwong hij hen mee te gaan in zijn soms gewelddadige seksuele fantasieën. Hij randde hen aan en sommige vrouwen heeft hij zelfs verkracht. Hij dreigde er achteraf mee om naaktfoto’s te verspreiden als de vrouwen aan het praten zouden gaan. En ook na het stopzetten van de relatie, bleef hij de vrouwen lastig vallen. De man zit nu al acht maanden in de gevangenis van Gent. Zijn zaak komt over drie weken voor.