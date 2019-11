Cinema Rio mag blijven bestaan

De kleinschalige buurtbioskoop is één van de weinige bioscopen die de deuren wist open te houden, ondanks de opkomst van grote cinemacomplexen en het groeiend gebruik van online fims. Burgemeester Wilfried Vandaele: "Toen ik in 2006 schepen van cultuur werd, liepen tal van rechtszaken tussen de gemeente en de uitbater van de cinema en was de bioscoop op sterven na dood. De gemeente heeft het gebouw gerenoveerd en de uitbater heeft de binneninrichting voor zijn rekening genomen en nieuwe projectie-apparatuur aangekocht. Intussen zijn we 13 jaar later en Cinema Rio bloeit nog steeds en kan rekenen op een grote waardering van de inwoners en de toeristen.”