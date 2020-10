In Koksijde is Cinema K-fe zaterdag tijdelijk gesloten door burgemeester Marc Vanden Bussche nadat een medewerker positief testte op het coronavirus. Zo moet de veiligheid van personeel en klanten gegarandeerd worden....

Nu het café gesloten is, volgt er snel een testing volgens de geldende coronaregels en in overleg medisch verantwoordelijken. Het is afhankelijk van de testresultaten of het café dan opnieuw opengaat of niet.

Maatregelen gerespecteerd

De uitbater van het café aan de Cinema in Koksijde, Dimitri Vandamme, benadrukt dat in Cinema K-fe alle coronamaatregelen steeds strikt gevolgd werden. De bediening gebeurde met mondmaskers en ook de social distancing werd steeds gerespecteerd.